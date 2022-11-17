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Паралимпийский чемпион Гнездилов шокирован приостановкой членства в МПК

Виктория Кравченко
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Чемпион Паралимпийских игр — 2020 в толкании ядра Денис Гнездилов отреагировал на приостановку членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (МПК). Он признался, что из-за этого у него нет настроения работать.

«Конечно, были надежды, верили до последнего, что решение будет принято в нашу сторону. Мы расстроены, вчера в шоке были. Сейчас приехал на тренировку — нет никакого настроения и желания. Надо как-то перестраивать себя и продолжать дальше тренироваться», — цитирует Гнездилова «Газета.Ru».

В среду, 16 ноября, Международный паралимпийский комитет объявил о приостановке членства Паралимпийского комитета России в организации. Решение было принято на внеочередной генеральной ассамблее МПК в Берлине.

За приостановление членства российского комитета проголосовали 64 члена МПК, против — 39. Еще 16 представителей воздержались от участия в голосовании.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/11/17/19058023.shtml
Николай Гнездилов
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