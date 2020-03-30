Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года

Стали известны сроки проведения Паралимпийских игр в Токио, которые должны были пройти в 2020 году, сообщается на официальном сайте Международного Олимпийского комитета.

Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Изначально соревнования должны были пройти с 25 августа по 6 сентября 2020-го.

Олимпийские игры также перенесены на 2021 год и пройдут с 23 июля по 8 августа.

Такое решение было принято принято в целях защиты здоровья спортсменов и всех вовлеченных лиц, а также для сдерживания коронавируса, для защиты интересов спортсменов и олимпийского спорта. Кроме того учитывался глобальный международный спортивный календарь.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.