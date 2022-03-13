В Пекине закрылись Паралимпийские игры 2022 года

Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс объявил Паралимпийские игры в Пекине закрытыми, информирует ТАСС.

Церемония закрытия проходит в воскресенье, 13 мпарта, на Национальном стадионе Пекина.

Церемония открытия Паралимпиады прошла 4 марта. Участники Игр разыграли 78 комплектов наград в шести видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте, следж-хоккее, керлинге на колясках и сноуборде.

Победителем общего зачета стала сборная Китая, завоевавшая 18 золотых, 20 серебряных и 23 бронзовые награды. Второе место заняла команда Украины (11-10-8), третьими стали спортсмены из Канады (8-6-11).

Напомним, что Международный паралимпийский комитет 3 марта отстранил от участия в Играх российских и белорусских спортсменов.