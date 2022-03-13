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Сегодня, 16:12

В Пекине закрылись Паралимпийские игры 2022 года

Президент МПК объявил Паралимпийские игры в Пекине закрытыми
Роман Шишов
Корреспондент

Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс объявил Паралимпийские игры в Пекине закрытыми, информирует ТАСС.

Церемония закрытия проходит в воскресенье, 13 мпарта, на Национальном стадионе Пекина.

Церемония открытия Паралимпиады прошла 4 марта. Участники Игр разыграли 78 комплектов наград в шести видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте, следж-хоккее, керлинге на колясках и сноуборде.

Победителем общего зачета стала сборная Китая, завоевавшая 18 золотых, 20 серебряных и 23 бронзовые награды. Второе место заняла команда Украины (11-10-8), третьими стали спортсмены из Канады (8-6-11).

Напомним, что Международный паралимпийский комитет 3 марта отстранил от участия в Играх российских и белорусских спортсменов.

Источник: https://tass.ru/sport/14055645
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