В Пекине закрылись Паралимпийские игры 2022 года
Президент МПК объявил Паралимпийские игры в Пекине закрытыми
Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс объявил Паралимпийские игры в Пекине закрытыми, информирует ТАСС.
Церемония закрытия проходит в воскресенье, 13 мпарта, на Национальном стадионе Пекина.
Церемония открытия Паралимпиады прошла 4 марта. Участники Игр разыграли 78 комплектов наград в шести видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте, следж-хоккее, керлинге на колясках и сноуборде.
Победителем общего зачета стала сборная Китая, завоевавшая 18 золотых, 20 серебряных и 23 бронзовые награды. Второе место заняла команда Украины (11-10-8), третьими стали спортсмены из Канады (8-6-11).
Напомним, что Международный паралимпийский комитет 3 марта отстранил от участия в Играх российских и белорусских спортсменов.
Источник: https://tass.ru/sport/14055645
Новости