Паралимпийские игры 2024: где смотреть трансляции соревнований в России

Где смотреть трансляции Паралимпийских игр 2024 года

XVII Паралимпийские игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Атлеты с нарушениями здоровья из разных стран мира сойдутся в состязаниях по 22 видам спорта.

В России Паралимпиаду покажут каналы холдинга «Матч». Прямые трансляции соревнований будут траслировать телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Страна» и «Матч! Арена».

Прямой эфир также будет доступен на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Кроме того, некоторые материалы будут выложены на странице Международного паралимпийского комитета в YouTube.

Из России в соревнованиях примут участие 88 спортсменов. Они выступят в пяти дисциплинах: легкая атлетика (46), плавание (34), настольный теннис (4), триатлон (2) и тхэквондо (2).

Основная информация о Паралимпийских играх доступна в материале на сайте «СЭ».