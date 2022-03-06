Паралимпийская сборная России вылетела из Пекина в Москву

Сборная России отправилась в Москву из Китая, где должна была участвовать в зимних Паралимпийских играх.

В составе российской делегации на Играх находился 71 спортсмен.

2 марта Международный паралимпийский комитет заявил о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в Паралимпиаде в Пекине в нейтральном статусе, однако на следующий день организация сообщила об изменении своего решения после специально созванного заседания правления комитета.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.