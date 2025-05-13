Паралимпийскую чемпионку Гаджиеву признали зрячей и пожизненно дисквалифицировали

Азербайджанская спортсменка Шахана Гаджиева пожизненно отстранена от участия в паралимпийских соревнованиях, сообщает Sputnik.

Во время медицинского контроля перед чемпионатом мира по дзюдо в Астане 24-летняя дзюдоистка была признана зрячей.

В Национальном паралимпийском комитете отметили, что в преддверии Паралимпиады в Париже были изменены правила допуска спортсменов.

«На Паралимпийских летних играх в Токио соревнования по парадзюдо проводились в категориях B1, B2 и B3. Однако в преддверии Паралимпиады в Париже и на самих Играх количество категорий было сокращено, и соревнования организованы по двум новым категориям — J1 и J2. В результате изменений множество заболеваний глаз, ранее входивших в категорию J2, были исключены из перечня», — сообщили в комитете.

Таким образом, Гаджиева не сможет выступать в категории J2. Спортсменка выиграла золото в весовой категории до 48 кг на Паралимпиаде 2020 года в Токио. На ее счету также одно серебро и две бронзы чемпионатов мира, а также золото чемпионата Европы.