13 мая, 18:38

Паралимпийскую чемпионку Гаджиеву признали зрячей и пожизненно дисквалифицировали

Руслан Минаев
Шахана Гаджиева.
Фото Global Look Press

Азербайджанская спортсменка Шахана Гаджиева пожизненно отстранена от участия в паралимпийских соревнованиях, сообщает Sputnik.

Во время медицинского контроля перед чемпионатом мира по дзюдо в Астане 24-летняя дзюдоистка была признана зрячей.

В Национальном паралимпийском комитете отметили, что в преддверии Паралимпиады в Париже были изменены правила допуска спортсменов.

«На Паралимпийских летних играх в Токио соревнования по парадзюдо проводились в категориях B1, B2 и B3. Однако в преддверии Паралимпиады в Париже и на самих Играх количество категорий было сокращено, и соревнования организованы по двум новым категориям — J1 и J2. В результате изменений множество заболеваний глаз, ранее входивших в категорию J2, были исключены из перечня», — сообщили в комитете.

Таким образом, Гаджиева не сможет выступать в категории J2. Спортсменка выиграла золото в весовой категории до 48 кг на Паралимпиаде 2020 года в Токио. На ее счету также одно серебро и две бронзы чемпионатов мира, а также золото чемпионата Европы.

Источник: Sputnik
  • Mick Shelby

    Что-то новое. Слепую признали зрячей... Может, тогда устроить соревнования среди зрячих слепых?

    13.05.2025

    • Журова раскритиковала украинского паралимпийца за слова о российских спортсменах: «Что-то не нравится — не выступай»

    Путин поручил повысить выплаты паралимпийцам за победы в международных соревнованиях

