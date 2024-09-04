Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 16:05

Паралимпийская чемпионка Лукьяненко рассказала, что выложилась сверх сил ради мирового рекорда

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская паралимпийка Дарья Лукьяненко рассказала, что выложилась на соревнованиях сверх своих сил.

Ранее спортсменка установила мировой рекорд на дистанции 200 м комплексным плаванием на Паралимпиаде в Париже. Лукьяненко выступает в категории SM11. Россиянка преодолела дистанцию за 2 минуты 37,77 секунды.

«Я не думала о рекорде, скорее мне хотелось улучшить свой прошлый лучший результат. Я понимала, если получится, если все сложится, то это как раз-таки и будет новый мировой рекорд.

К сожалению, я не могу оценить ситуацию со стороны, но мы прекрасно понимали, что представительницы Китая просто так эту медаль не отдадут. Значит, нужно работать не то что изо всех сил, а сверх своих сил. Конечно, хотелось бы и на остальных дистанциях взять медаль, но мы никогда не загадываем о таких вещах. Просто надеемся», — цитирует Лукьяненко ТАСС.

Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября. На Паралимпиаде выступают 88 российских спортсменов в нейтральном статусе, медали спортсменов не учитываются в общем зачете.

Источник: ТАСС
Паралимпиада (Паралимпийские игры)
Читайте также
Трусова-Игнатова вошла в предварительный состав сборной России на контрольные прокаты в сентябре
Умер отец хоккеистов Валерия и Павла Буре
Путин обратил внимание на необходимость обеспечения жильем военнослужащих
Что происходит в «Спартаке» перед закрытием трансферного окна
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Пленный боевик рассказал о потерях ВСУ в Курской области
Популярное видео
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости