Паралимпийская чемпионка Лукьяненко рассказала, что выложилась сверх сил ради мирового рекорда

Российская паралимпийка Дарья Лукьяненко рассказала, что выложилась на соревнованиях сверх своих сил.

Ранее спортсменка установила мировой рекорд на дистанции 200 м комплексным плаванием на Паралимпиаде в Париже. Лукьяненко выступает в категории SM11. Россиянка преодолела дистанцию за 2 минуты 37,77 секунды.

«Я не думала о рекорде, скорее мне хотелось улучшить свой прошлый лучший результат. Я понимала, если получится, если все сложится, то это как раз-таки и будет новый мировой рекорд.

К сожалению, я не могу оценить ситуацию со стороны, но мы прекрасно понимали, что представительницы Китая просто так эту медаль не отдадут. Значит, нужно работать не то что изо всех сил, а сверх своих сил. Конечно, хотелось бы и на остальных дистанциях взять медаль, но мы никогда не загадываем о таких вещах. Просто надеемся», — цитирует Лукьяненко ТАСС.

Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября. На Паралимпиаде выступают 88 российских спортсменов в нейтральном статусе, медали спортсменов не учитываются в общем зачете.