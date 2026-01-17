Паралимпийцы Малышев и Пономарев стали серебряными призерами спринта на Кубке мира

Российские паралимпийцы Виталий Малышев и Олег Пономарев стали обладателями серебряных медалей на этапе Кубка мира по лыжным гонкам среди паралимпийцев в Финстерау.

Малышев выиграл серебро в категории «стоя» (LW9) в спринте на 1,5 км классическим стилем. Он уступил только белорусу Роману Свириденко. Третьим стал немец Себастьян Марбургер.

Пономарев (спортсмены с нарушением зрения) также стал вторым в спринте классическим стилем. Золото у китайца Юй Шуана, бронза — у американца Джейка Адикоффа.