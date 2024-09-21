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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 18:42

Паралимпиец Торсунов: «В Париже мозолили глаза тем, кто не хотел нас видеть»

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Двукратный паралимпийский чемпион Евгений Торсунов заявил, что российские спортсмены не зря поехали на Игры в Париже, где в очередной раз показали свою силу.

«Если бы мы не поехали на Паралимпиаду в Париж, о нас просто никто и не вспомнил бы там. А так мы поехали, мы боролись, выигрывали медали, стояли на пьедестале и мозолили глаза тем, кто не хотел видеть нас там. Даже в нейтральном статусе мы должны ехать и показывать себя, свою силу. Несмотря ни на какие препятствия, мы соревнуемся и побеждаем», — сказал Торсунов Metaratings.ru.

На Паралимпиаде в Париже Торсунов выиграл золотую медаль в прыжках в длину в категории Т36 среди лиц с нарушением координации. Россияне, выступавшие на Играх-2024 в нейтральном статусе, завоевали 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.

Источник: Metaratings.ru
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