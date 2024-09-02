Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 14:21

Паралимпиец Рудаков примет участие в забеге на 1500 метров

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил, что получивший травму россиянин Федор Рудаков примет участие в предварительном забеге на дистанции 1500 метров на Паралимпийских играх в Париже.

Ранее Рудаков не финишировал на дистанции 5000 м. Спортсмен упал, зацепившись ногой за бровку.

«Динамика у Федора положительная — отек спал, боли уменьшились, проявилась гематома. Он проходил различные восстановительные процедуры. С учетом объективного статуса спортсмена, положительной динамики, а также пожелания самого Рудакова мы приняли согласованное решение о том, что спортсмен может принять участие в предварительном забеге на 1500 м

Если все будет хорошо на предварительном забеге, и спортсмен попадет в финал, то вечером побежит финал. Если не сможет бежать «предвариловку», то снимется с дистанции», — цитирует Рожкова ТАСС.

30-летний Рудаков является бронзовым призером Паралимпиады в Токио в беге на дистанции 1 500 м среди спортсменов с нарушением зрения.

Источник: ТАСС
Паралимпиада (Паралимпийские игры)
Читайте также
«Наполи» исключил Виктора Осимхена из заявки на сезон
Сербская прыгунья Топич выиграла юниорский чемпионат мира
Путин заявил о необходимости разобраться с проникшими в Курскую область бандитами
С Соболевым отказались сидеть рядом партнеры, Медведев грубо защитил форварда. Что происходит в «Зените»
В Бурятии отец убил младенца и спрятал тело в картонной коробке
В регионах РФ началась масштабная перенастройка дорожных камер
Популярное видео
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Разин увел команду с льда после тяжелой травмы Вовченко
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
«О нас помнят, но боятся в этом признаться». Суперчемпионка из России неожиданно для себя стала лицом крупных соревнований
Путин обвинил Запад и США в притеснении российских спортсменов
Украинцы снова устроили политический демарш на Паралимпиаде. Им позволено все?
Васильев: «На Паралимпийские игры России ехать не надо. Зачем нам такие унижения»
Лукич заявил, что сборная России должна быть готова к возвращению на международную арену
Валуев — о российском флаге в ролике УЕФА: «Россию не отменить»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости