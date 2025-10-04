Паралимпиец Ревенко взял серебро на чемпионате мира по легкой атлетике

Российский паралимпиец Иван Ревенко завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в Индии.

Он занял второе место в метании копья в категории F54, метнув снаряд на 31,68 метра в лучшей попытке.

Первое место занял иранец Али Базияршуриджа (32,24), третье — Эрфан Бондори Деразной из Ирана (31,32).

Чемпионат мира проходит в Нью-Дели с 27 сентября по 5 октября. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.