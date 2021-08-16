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Паралимпиада в Токио пройдет без зрителей

13:49
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На Паралимпиаде в Токио зрители не будут допущены, сообщает агентство Kyodo.

По данным источника, об этом решении будет официально объявлено в ближайшее время на совместном заседании представителей правительства Японии, администрации Токио, оргкомитета Игр и Международного паралимпийского комитета.

Ранее сообщалось, что болельщики могут быть допущены на соревнования в центральной префектуре Сидзуока при условии частичной заполняемости спортивных объектов.

13 августа в Японии был зафиксирован очередной суточный максимум заражений коронавирусом — 20 293 случая. Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12140257

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Виктория Кравченко все материалы автора

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