Паралимпиада-2026, 8 марта: расписание соревнований и выступлений россиян

В воскресенье, 8 марта, на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине (Италия) пройдут соревнования в биатлоне, сноуборде, керлинге на колясках.

Российские спортсмены на Паралимпиаде сегодня

Сборную России на Играх представляют шесть атлетов, которые впервые с 2014 года выступают с национальным флагом и гимном. 8 марта парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо начнут борьбу за медали в дисциплине сноуборд-кросс.

13:00 — Мужчины. Сноуборд-кросс (нарушение верхних конечностей, ампутация выше/ниже колена) — четвертьфиналы, полуфиналы, финал

Расписание соревнований Паралимпиады-2026 на 8 марта

Начало соревнований — по московскому времени

Биатлон

12:00 — Женщины. Индивидуальная гонка (сидя)

12:35 — Мужчины. Индивидуальная гонка (сидя)

14:00 — Женщины. Индивидуальная гонка (стоя)

14:40 — Мужчины. Индивидуальная гонка (стоя)

15:15 — Женщины. Индивидуальная гонка (с нарушением зрения)

15:50 — Мужчины. Индивидуальная гонка (с нарушением зрения)

Керлинг на колясках

11:35 — Смешанные команды. Италия — Китай, Словакия — Норвегия, Канада — Великобритания, Швеция — Латвия

16:35 — Микст. Великобритания — Китай, Латвия — Корея, Эстония — Япония, США — Италия

20:35 — Смешанные команды. Канада — Норвегия, Китай — Корея, США — Италия

Сноуборд. Кросс

13:00 — Мужчины. Нарушение верхних конечностей, ампутация выше колена, ампутация ниже колена — финальный раунд

13:00 — Женщины. Ампутация ниже колена — финальный раунд

14:32 — Женщины. Кросс (ампутация ниже колена) — финал

14:35 — Мужчины. Кросс (нарушение верхних конечностей) — финал

14:44 — Мужчины. Кросс (ампутация выше колена) — финал

14:49 — Мужчины. Кросс (ампутация ниже колена) — финал

Следж-хоккей

12:05 — Группа В. Чехия — Япония

15:35 — Группа А. Китай — Германия

19:05 — Группа А. США — Италия

22:35 — Группа В. Канада — Словакия

Где смотреть Паралимпиаду

Прямые трансляции соревнований доступны на официальном сайте IPC (Международного паралимпийского комитета).

На сайте «СЭ» доступны новости, результаты и медальный зачет Паралимпиады-2026.