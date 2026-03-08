Паралимпиада-2026, 8 марта: расписание соревнований и выступлений россиян
В воскресенье, 8 марта, на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине (Италия) пройдут соревнования в биатлоне, сноуборде, керлинге на колясках.
Российские спортсмены на Паралимпиаде сегодня
Сборную России на Играх представляют шесть атлетов, которые впервые с 2014 года выступают с национальным флагом и гимном. 8 марта парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо начнут борьбу за медали в дисциплине сноуборд-кросс.
13:00 — Мужчины. Сноуборд-кросс (нарушение верхних конечностей, ампутация выше/ниже колена) — четвертьфиналы, полуфиналы, финал
Расписание соревнований Паралимпиады-2026 на 8 марта
Начало соревнований — по московскому времени
Биатлон
12:00 — Женщины. Индивидуальная гонка (сидя)
12:35 — Мужчины. Индивидуальная гонка (сидя)
14:00 — Женщины. Индивидуальная гонка (стоя)
14:40 — Мужчины. Индивидуальная гонка (стоя)
15:15 — Женщины. Индивидуальная гонка (с нарушением зрения)
15:50 — Мужчины. Индивидуальная гонка (с нарушением зрения)
Керлинг на колясках
11:35 — Смешанные команды. Италия — Китай, Словакия — Норвегия, Канада — Великобритания, Швеция — Латвия
16:35 — Микст. Великобритания — Китай, Латвия — Корея, Эстония — Япония, США — Италия
20:35 — Смешанные команды. Канада — Норвегия, Китай — Корея, США — Италия
Сноуборд. Кросс
13:00 — Мужчины. Нарушение верхних конечностей, ампутация выше колена, ампутация ниже колена — финальный раунд
13:00 — Женщины. Ампутация ниже колена — финальный раунд
14:32 — Женщины. Кросс (ампутация ниже колена) — финал
14:35 — Мужчины. Кросс (нарушение верхних конечностей) — финал
14:44 — Мужчины. Кросс (ампутация выше колена) — финал
14:49 — Мужчины. Кросс (ампутация ниже колена) — финал
Следж-хоккей
12:05 — Группа В. Чехия — Япония
15:35 — Группа А. Китай — Германия
19:05 — Группа А. США — Италия
22:35 — Группа В. Канада — Словакия
Где смотреть Паралимпиаду
Прямые трансляции соревнований доступны на официальном сайте IPC (Международного паралимпийского комитета).
На сайте «СЭ» доступны новости, результаты и медальный зачет Паралимпиады-2026.