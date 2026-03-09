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Милан-2026, Паралимпиада

9 марта, 15:57

Горнолыжница Ворончихина не сдержала слез во время исполнения гимна России на Паралимпиаде

Варвара Ворончихина.
Фото Скриншот

Горнолыжница Варвара Ворончихина не сдержала слез во время исполнения гимна России на церемонии награждения после победы на Паралимпиаде-2026. Ранее в понедельник россиянка выиграла супергигант — это золото стало первым для национальной команды на соревнованиях в Италии.

Варвара Ворончихина.Ворончихина принесла России первое золото Паралимпиады. Впереди — церемония с нашим гимном

Для Ворончихиной это вторая медаль Игр после бронзы в скоростном спуске, еще одна бронза сборной России на счету горнолыжника Алексея Бугаева в скоростном спуске.

Гимн РФ прозвучал на Паралимпиаде впервые с Сочи-2014, на соревнованиях в Италии россияне выступают без ограничений — с национальной символикой.

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Паралимпиада (Паралимпийские игры)
Варвара Ворончихина
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