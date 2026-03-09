Горнолыжница Ворончихина не сдержала слез во время исполнения гимна России на Паралимпиаде

Горнолыжница Варвара Ворончихина не сдержала слез во время исполнения гимна России на церемонии награждения после победы на Паралимпиаде-2026. Ранее в понедельник россиянка выиграла супергигант — это золото стало первым для национальной команды на соревнованиях в Италии.

Для Ворончихиной это вторая медаль Игр после бронзы в скоростном спуске, еще одна бронза сборной России на счету горнолыжника Алексея Бугаева в скоростном спуске.

Гимн РФ прозвучал на Паралимпиаде впервые с Сочи-2014, на соревнованиях в Италии россияне выступают без ограничений — с национальной символикой.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max