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Паралимпиада (Паралимпийские игры)

14 марта, 20:30

Паралимпиада 2026 в Италии, медальный зачет на 14 марта: Россия занимает пятое место

Ана Горшкова
Корреспондент
Варвара Ворончихина.
Фото Getty Images
В Италии завершились медальные соревнования восьмого дня Паралимпиады-2026.

14 марта Россия завоевала одну медаль на турнире. Золото принесла горнолыжница Варвара Ворончихина.

Варвара Ворончихина.Еще один триумф Ворончихиной. У России уже пять золотых медалей на Паралимпиаде

Сборная России поднялась с шестого на пятое место в медальном зачете с 5 золотыми, 1 серебряной и 3 бронзовыми наградами. Лидером зачета является Китай (14 золотых, 11 серебряных, 13 бронзовых медалей), на второй строчке — США (10-5-5), на третьей — Австрия (7-2-4).

Паралимпиада-2026 проходит с 6 по 15 марта.

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