Паралимпиада 2026 в Италии, медальный зачет на 14 марта: Россия занимает пятое место

В Италии завершились медальные соревнования восьмого дня Паралимпиады-2026.

14 марта Россия завоевала одну медаль на турнире. Золото принесла горнолыжница Варвара Ворончихина.

Сборная России поднялась с шестого на пятое место в медальном зачете с 5 золотыми, 1 серебряной и 3 бронзовыми наградами. Лидером зачета является Китай (14 золотых, 11 серебряных, 13 бронзовых медалей), на второй строчке — США (10-5-5), на третьей — Австрия (7-2-4).

Паралимпиада-2026 проходит с 6 по 15 марта.