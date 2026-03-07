Призер Паралимпиады Бугаев сравнил выступления в Кортина-д'Ампеццо и в Сочи

Горнолыжник Алексей Бугаев на Паралимпиаде в Италии уже выступает более профессионально, чем на Играх в Сочи. В субботу 28-летний россиянин взял бронзовую медаль Паралимпиады-2026 в скоростном спуске.

«Тогда я, наверное, все-таки был еще ребенком, подростком, и многие вещи мне давались на фоне юности, азарта, любви к этому делу, — цитирует ТАСС Бугаева. — Сейчас стало сложнее — сам повзрослел, и жизнь поменялась, и обстоятельства постоянно меняются».

Горнолыжник отметил, что с появлением семьи и рождением дочки ему стало сложнее все совмещать.

«Сейчас, если сравнивать меня с 16-летним, я все-таки стал более профессионален, — подчеркнул Бугаев. — И стало сложнее этому отдаваться».

На счету Бугаева две золотые, две серебряные и одна бронзовая медаль Игр в Сочи, по одной золотой и серебряной награде на Паралимпиаде в Пхенчхане.

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