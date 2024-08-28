Паралимпиада-2024: время начала и где смотреть церемонию открытия Игр в Париже

Церемония открытия летних Паралимпийских игр состоится в среду, 28 августа. Мероприятие начнется в 21.00 по московскому времени.

В России Паралимпиаду покажут каналы холдинга «Матч». Пока что ни один телеканал не включил в свою сетку вещания церемонию открытия. Ранее стало известно, что российская делегация не примет участие в церемонии.

XVII Паралимпийские Игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Атлеты с нарушениями здоровья из разных стран мира сойдутся в состязаниях по 22 видам спорта. Из России в соревнованиях примут участие 88 спортсменов. Они выступят в пяти дисциплинах: легкая атлетика (46), плавание (34), настольный теннис (4), триатлон (2) и тхэквондо (2).

Основная информация о Паралимпийских играх доступна в материале на сайте «СЭ».