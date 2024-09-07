Паралимпиада в Париже: результаты и медали россиян 7 сентября

Результаты и медали россиян на Паралимпиаде-2024.

В субботу, 7 сентября, российские параатлеты выступят в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе.

Легкоатлеты Дмитрий Сафронов и Артем Калашян завоевали серебро и бронзу соответственно в забеге на 200 метров в классе Т35. Андрей Вдовин стал победителем в забеге на 200 метров в классе Т37.

Маляк Алиева завоевала бронзу в соревнованиях по настольному теннису в классе WS6.

На данный момент россияне завоевали на Паралимпиаде в Париже 59 медалей: 17 золотых, 20 серебярных и 22 бронзовые.