Паралимпиада в Париже: результаты и медали россиян 31 августа

Россияне выиграли серебро и бронзу во третий день Паралимпиады

Результаты и медали россиян на Паралимпиаде-2024.

В субботу, 31 августа, российские паралимпийцы уже завоевали 2 медали на Играх-2024 в Париже — серебро и бронзу.

Александр Костин занял второе место в забеге на 5000 метров в классе Т13. Бронза досталась Антону Кулятину, который финишировал четвертым, однако после дисквалификации австралийца Джареда Клиффорда поднялся на третью строчку.