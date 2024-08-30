Паралимпиада в Париже: результаты и медали россиян 30 августа

Результаты и медали россиян на Паралимпиаде-2024.

В пятницу, 30 августа, российские паралимпийцы завоевали три медали в Играх-2024 в Париже.

Кирилл Пульвер выиграл бронзовую медаль в плавании на дистанции 100 м вольным стилем среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, Дарья Лукьяненко стала бронзовым призером на дистанции 400 метров вольным стилем среди спортсменов с нарушением зрения.

Андрей Вдовин завоевал бронзовую медаль в беге на 100 метров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Паралимпиада стартовала в Париже 28 августа и продлится до 8 сентября. От России на Игры поехали 88 паралимпийцев, которые выступают в нейтральном статусе.