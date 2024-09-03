Паралимпиада в Париже: результаты и медали россиян 3 сентября

Результаты и медали россиян на Паралимпиаде-2024.

Во вторник, 3 сентября, российские паралимпийцы завоевали 2 медали на Играх-2024 в Париже — золото и бронзу.

Легкоатлеты Александр Костин и Антон Кулятин завоевали медали в забеге на на дистанции 1500 м в классе T13 — золотую и бронзовую соответственно.

Легкоатлет Никита Котуков завоевал бронзовую медаль в прыжках в длину в классе T47.

На данный момент на счету российских паралимпийцев 34 награды: 8 золотых, 14 серебряных и 12 бронзовых.