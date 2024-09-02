Паралимпиада в Париже: результаты и медали россиян 2 сентября

Результаты и медали россиян на Паралимпиаде-2024.

В понедельник, 2 сентября, российские паралимпийцы завоевали две медали на Играх-2024 в Париже — серебряные.

Пловец Денис Тарасов стал серебряным призером в заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S9. 31-летний россиянин показал результат 25,15 секунды. Тарасов стал трехкратным Паралимпийским чемпионом.

Зоя Щурова завоевала серебряную медаль в заплыве на дистанции 50 метров на спине в классе S3. Россиянка финишировала с результатом 58,36 секунды. Победителем заплыва стала британка Элли Чаллис (53,56 секунды).