Паралимпиада, медальный зачет на 7 сентября: Китай лидирует, Россия — 10-я
Медальный зачет Паралимпиады-2024 на 6 сентября.
В субботу, 7 сентября, на Паралимпийских играх в Париже россияне выступят в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе.
Медальный зачет Паралимпиады-2024
|1
|Китай
|83
|64
|44
|191
|2
|Великобритания
|44
|35
|24
|103
|3
|США
|31
|37
|21
|89
|4
|Нидерланды
|25
|14
|10
|49
|5
|Италия
|20
|13
|30
|63
|6
|Бразилия
|18
|24
|33
|75
|7
|Австралия
|18
|13
|26
|57
|8
|Франция
|17
|25
|26
|68
|9
|Украина
|17
|23
|29
|69
|10
|Россия
|17
|20
|22
|59
|11
|Япония
|13
|10
|15
|38
|12
|Узбекистан
|10
|8
|6
|24
|13
|Германия
|9
|12
|19
|40
|14
|Канада
|9
|8
|8
|25
|15
|Испания
|7
|10
|22
|39
|16
|Польша
|7
|5
|9
|21
|17
|Таиланд
|6
|10
|11
|27
|18
|Иран
|6
|10
|7
|23
|19
|Индия
|6
|9
|12
|27
|20
|Швейцария
|6
|7
|5
|18
|21
|Белоруссия
|6
|0
|0
|6
|22
|Корея
|5
|10
|13
|28
|23
|Колумбия
|5
|6
|11
|22
|24
|Бельгия
|5
|4
|3
|12
|25
|Венгрия
|5
|4
|3
|12
|26
|Куба
|5
|2
|1
|8
|27
|Алжир
|5
|0
|5
|10
|28
|Турция
|4
|10
|10
|24
|29
|Израиль
|4
|2
|4
|10
|30
|Азербайджан
|4
|2
|3
|9
|31
|Мексика
|3
|5
|7
|15
|32
|Гонконг
|3
|4
|1
|8
|33
|Тунис
|3
|3
|2
|8
|34
|Словакия
|3
|2
|0
|5
|35
|Венесуэла
|3
|1
|1
|5
|36
|Греция
|2
|3
|7
|12
|37
|Казахстан
|2
|3
|2
|7
|38
|Аргентина
|2
|2
|7
|11
|39
|Португалия
|2
|1
|4
|7
|40
|Египет
|2
|1
|1
|4
|41
|Малайзия
|2
|1
|1
|4
|42
|Эфиопия
|2
|1
|0
|3
|43
|Сингапур
|2
|1
|0
|3
|44
|Латвия
|2
|1
|0
|3
|45
|ЮАР
|2
|0
|3
|5
|46
|Эквадор
|2
|0
|2
|4
|47
|Индонезия
|1
|7
|5
|13
|48
|Чехия
|1
|4
|2
|7
|49
|Дания
|1
|3
|5
|9
|50
|Марокко
|1
|3
|4
|8
|51
|Грузия
|1
|3
|3
|7
|52
|Ирландия
|1
|3
|2
|6
|53
|Норвегия
|1
|2
|3
|6
|54
|Сербия
|1
|2
|2
|5
|55
|Нигерия
|1
|2
|1
|4
|56
|Монголия
|1
|2
|0
|3
|57
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|58
|Румыния
|1
|0
|1
|2
|59
|Словения
|1
|0
|1
|2
|61
|Болгария
|1
|0
|0
|1
|61
|Намибия
|1
|0
|0
|1
|62
|Коста-Рика
|1
|0
|0
|1
|63
|Иордания
|1
|0
|0
|1
|64
|Саудовская Аравия
|1
|0
|0
|1
|65
|Перу
|1
|0
|0
|1
|66
|Новая Зеландия
|0
|4
|3
|7
|67
|Тайвань
|0
|3
|2
|5
|68
|Австрия
|0
|3
|1
|4
|68
|Босния и Герцеговина
|0
|2
|0
|2
|70
|Финляндия
|0
|1
|3
|4
|71
|Швеция
|0
|1
|2
|3
|72
|Кипр
|0
|1
|1
|2
|73
|Шри Ланка
|0
|1
|0
|1
|74
|Кения
|0
|1
|0
|1
|75
|Тринидад и Тобаго
|0
|1
|0
|1
|76
|Чили
|0
|0
|4
|4
|77
|Ирак
|0
|0
|2
|2
|78
|МОК
|0
|0
|2
|2
|79
|Непал
|0
|0
|1
|1
|80
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|81
|Черногория
|0
|0
|1
|1
|82
|Маврикий
|0
|0
|1
|1
|83
|Вьетнам
|0
|0
|1
|1
|84
|Пакистан
|0
|0
|1
|1
|85
|Литва
|0
|0
|1
|1
Российским и белорусским паралимпийцам на Играх разрешено соревноваться только в нейтральном статусе. Завоеванные медали россиян и белорусов не учитываются в официальном зачете.
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