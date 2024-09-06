Паралимпиада, медальный зачет на 6 сентября: Китай лидирует, Россия поднялась на шестое место
Медальный зачет Паралимпиады-2024 на 6 сентября.
В пятницу, 6 сентября на Паралимпийских играх в Париже россияне будут выступать в соревнованиях по легкой атлетике и плаванию. Спортсмены будут бороться за 14 комплектов наград.
Медальный зачет Паралимпиады-2024
|1
|Китай
|74
|55
|37
|166
|2
|Великобритания
|36
|29
|19
|84
|3
|США
|27
|33
|17
|77
|4
|Нидерланды
|21
|10
|5
|36
|5
|Франция
|17
|22
|22
|61
|6
|Россия
|16
|18
|20
|54
|7
|Италия
|16
|11
|27
|54
|8
|Украина
|15
|20
|26
|61
|9
|Бразилия
|15
|18
|29
|62
|10
|Австралия
|14
|12
|19
|45
|11
|Германия
|9
|9
|15
|33
|12
|Япония
|8
|8
|12
|28
|13
|Узбекистан
|8
|5
|4
|17
|14
|Испания
|7
|10
|19
|36
|15
|Канада
|6
|6
|8
|20
|16
|Швейцария
|6
|5
|5
|16
|17
|Белоруссия
|6
|0
|0
|6
|18
|Индия
|5
|9
|11
|25
|19
|Корея
|5
|8
|13
|26
|20
|Таиланд
|5
|7
|9
|21
|21
|Колумбия
|5
|6
|9
|20
|22
|Польша
|5
|5
|7
|17
|23
|Алжир
|5
|0
|5
|10
|24
|Бельгия
|4
|3
|3
|10
|25
|Израиль
|4
|2
|3
|9
|26
|Куба
|4
|2
|1
|7
|27
|Турция
|3
|10
|7
|20
|28
|Иран
|3
|10
|6
|19
|29
|Мексика
|3
|4
|5
|12
|30
|Гонконг
|3
|4
|1
|8
|31
|Тунис
|3
|3
|2
|8
|32
|Венгрия
|3
|2
|3
|8
|33
|Словакия
|3
|2
|0
|5
|34
|Азербайджан
|3
|1
|3
|7
|35
|Греция
|2
|3
|5
|10
|36
|Казахстан
|2
|2
|1
|5
|37
|Аргентина
|2
|1
|7
|10
|38
|Венесуэла
|2
|1
|1
|4
|39
|Сингапур
|2
|1
|0
|3
|40
|Эфиопия
|2
|1
|0
|3
|41
|Латвия
|2
|1
|0
|3
|42
|Португалия
|2
|0
|2
|4
|43
|Египет
|2
|0
|0
|2
|44
|Индонезия
|1
|7
|5
|13
|45
|Чехия
|1
|4
|2
|7
|46
|Дания
|1
|3
|4
|8
|47
|Марокко
|1
|3
|4
|8
|48
|Норвегия
|1
|2
|3
|6
|49
|Грузия
|1
|2
|2
|5
|50
|Ирландия
|1
|2
|2
|5
|51
|Монголия
|1
|2
|0
|3
|52
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|53
|Малайзия
|1
|1
|1
|3
|54
|ЮАР
|1
|0
|3
|4
|55
|Эквадор
|1
|0
|2
|3
|56
|Словения
|1
|0
|1
|2
|57
|Перу
|1
|0
|0
|1
|58
|Болгария
|1
|0
|0
|1
|59
|Намибия
|1
|0
|0
|1
|60
|Коста-Рика
|1
|0
|0
|1
|61
|Иордания
|1
|0
|0
|1
|62
|Саудовская Аравия
|1
|0
|0
|1
|63
|Новая Зеландия
|0
|4
|3
|7
|64
|Тайвань
|0
|3
|2
|5
|65
|Австрия
|0
|3
|1
|4
|66
|Финляндия
|0
|1
|2
|3
|67
|Кипр
|0
|1
|1
|2
|68
|Нигерия
|0
|1
|1
|2
|69
|Швеция
|0
|1
|1
|2
|70
|Шри Ланка
|0
|1
|0
|1
|71
|Кения
|0
|1
|0
|1
|72
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|73
|Тринидад и Тобаго
|0
|1
|0
|1
|74
|Чили
|0
|0
|3
|3
|75
|МОК
|0
|0
|2
|2
|76
|Непал
|0
|0
|1
|1
|77
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|78
|Ирак
|0
|0
|1
|1
|79
|Черногория
|0
|0
|1
|1
|80
|Маврикий
|0
|0
|1
|1
|81
|Хорватия
|0
|0
|1
|1
|82
|Вьетнам
|0
|0
|1
|1
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