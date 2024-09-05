Паралимпиада, медальный зачет на 5 сентября: Китай лидирует, Россия — восьмая
Медальный зачет Паралимпиады-2024 на 5 сентября.
В четверг, 5 сентября, на Паралимпийский играх в Париже россияне выступят в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию и настольному теннису. Спортсмены поборются за 16 комлектов наград.
Медальный зачет Паралимпиады-2024
|1
|Китай
|62
|46
|27
|135
|2
|Великобритания
|33
|25
|16
|74
|3
|США
|25
|22
|12
|63
|4
|Нидерланды
|16
|7
|5
|28
|5
|Франция
|15
|17
|18
|50
|6
|Бразилия
|15
|15
|27
|57
|7
|Украина
|15
|18
|21
|52
|8
|Россия
|13
|17
|18
|48
|9
|Италия
|13
|10
|23
|46
|10
|Австралия
|11
|12
|18
|41
|11
|Испания
|7
|8
|17
|32
|12
|Германия
|6
|7
|13
|26
|13
|Узбекистан
|6
|5
|4
|15
|14
|Белоруссия
|6
|0
|0
|6
|15
|Индия
|5
|9
|10
|34
|16
|Япония
|5
|6
|10
|21
|17
|Таиланд
|5
|6
|6
|17
|18
|Швейцария
|5
|4
|3
|12
|19
|Корея
|4
|7
|11
|22
|20
|Канада
|4
|6
|7
|17
|21
|Колумбия
|4
|6
|7
|17
|22
|Польша
|4
|5
|5
|14
|23
|Израиль
|4
|1
|2
|7
|24
|Иран
|3
|7
|4
|14
|25
|Мексика
|3
|3
|5
|11
|26
|Бельгия
|3
|3
|3
|9
|27
|Тунис
|3
|3
|1
|7
|28
|Куба
|3
|2
|0
|5
|29
|Словакия
|3
|2
|0
|5
|30
|Азербайджан
|3
|1
|2
|6
|31
|Турция
|2
|7
|4
|13
|32
|Гонконг
|2
|3
|1
|6
|33
|Сингапур
|2
|1
|0
|3
|34
|Эфиопия
|2
|1
|0
|3
|35
|Латвия
|2
|1
|0
|3
|36
|Аргентина
|2
|0
|5
|7
|37
|Алжир
|2
|0
|2
|4
|38
|Португалия
|2
|0
|2
|4
|39
|Индонезия
|1
|6
|5
|12
|40
|Греция
|1
|3
|5
|9
|41
|Дания
|1
|3
|3
|7
|42
|Чехия
|1
|3
|2
|6
|43
|Норвегия
|1
|2
|3
|6
|44
|Ирландия
|1
|2
|2
|5
|45
|Сербия
|1
|2
|2
|5
|46
|Монголия
|1
|2
|0
|3
|47
|Грузия
|1
|1
|2
|4
|48
|Венгрия
|1
|1
|1
|3
|49
|Казахстан
|1
|1
|1
|3
|50
|Малайзия
|1
|1
|1
|3
|51
|Венесуэла
|1
|1
|0
|2
|52
|ЮАР
|1
|0
|3
|4
|53
|Эквадор
|1
|0
|2
|3
|54
|Перу
|1
|0
|0
|1
|55
|Словения
|1
|0
|0
|1
|56
|Болгария
|1
|0
|0
|1
|57
|Намибия
|1
|0
|0
|1
|58
|Коста-Рика
|1
|0
|0
|1
|59
|Саудовская Аравия
|1
|0
|0
|1
|60
|Иордания
|1
|0
|0
|1
|61
|Новая Зеландия
|0
|4
|3
|7
|62
|Марокко
|0
|3
|4
|7
|63
|Тайвань
|0
|2
|2
|4
|64
|Австрия
|0
|2
|1
|3
|65
|Финляндия
|0
|1
|2
|3
|66
|Нигерия
|0
|1
|1
|2
|67
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|0
|68
|Кипр
|0
|1
|0
|1
|69
|Кения
|0
|1
|0
|1
|70
|Шри Ланка
|0
|1
|0
|1
|71
|Чили
|0
|0
|3
|3
|72
|МОК
|0
|0
|2
|2
|73
|Хорватия
|0
|0
|1
|1
|74
|Ирак
|0
|0
|1
|1
|75
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|76
|Черногория
|0
|0
|1
|1
|77
|Маврикий
|0
|0
|1
|1
|78
|Непал
|0
|0
|1
|1
|79
|Швеция
|0
|0
|1
|1
|80
|Вьетнам
|0
|0
|1
|1
Новости