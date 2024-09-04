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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 21:50

Паралимпиада, медальный зачет на 4 сентября: Китай лидирует, Россия — седьмая

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Медальный зачет Паралимпиады-2024 на 4 сентября.

В среду, 4 сентября, на Паралимпийский играх в Париже россияне примут участие в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию и настольному теннису.

Медальный зачет Паралимпиады-2024

1 Китай 59 42 27 128
2 Великобритания 33 25 16 74
3 США 25 24 11 60
4 Нидерланды 16 7 5 28
5 Франция 15 17 18 50
6 Бразилия 15 14 27 56
7 Россия 13 17 17 47
8 Италия 13 9 23 45
9 Украина 12 18 21 51
10 Австралия 11 12 18 41
11 Испания 7 8 17 32
12 Узбекистан 6 5 4 15
13 Белоруссия 6 0 0 6
14 Германия 5 7 13 25
15 Япония 5 6 10 21
16 Швейцария 5 4 3 12
17 Индия 4 8 10 22
18 Корея 4 7 11 22
19 Канада 4 6 7 17
20 Колумбия 4 5 7 17
21 Таиланд 4 6 6 16
22 Израиль 4 1 2 7
23 Иран 3 7 4 14
24 Польша 3 5 5 13
25 Мексика 3 3 5 11
26 Тунис 3 3 1 7
27 Куба 3 2 0 5
28 Словакия 3 2 0 5
29 Азербайджан 3 1 2 6
30 Турция 2 7 4 13
31 Бельгия 2 3 3 8
32 Гонконг 2 3 1 6
33 Сингапур 2 1 0 3
34 Эфиопия 2 1 0 3
35 Латвия 2 1 0 3
36 Аргентина 2 0 5 7
37 Алжир 2 0 2 4
38 Португалия 2 0 2 4
39 Индонезия 1 6 5 12
40 Греция 1 3 5 9
41 Дания 1 3 3 7
42 Чехия 1 3 2 6
43 Норвегия 1 2 3 6
44 Ирландия 1 2 2 5
45 Сербия 1 2 1 4
46 Монголия 1 2 0 3
47 Грузия 1 1 2 4
48 Венгрия 1 1 1 3
49 Казахстан 1 1 1 3
50 Малайзия 1 1 1 3
51 Венесуэла 1 1 0 2
52 ЮАР 1 0 3 4
53 Эквадор 1 0 2 3
54 Перу 1 0 0 1
55 Словения 1 0 0 1
56 Болгария 1 0 0 1
57 Намибия 1 0 0 1
58 Коста-Рика 1 0 0 1
59 Саудовская Аравия 1 0 0 1
60 Иордания 1 0 0 1
61 Новая Зеландия 0 4 3 7
62 Марокко 0 3 4 7
63 Тайвань 0 2 2 4
64 Австрия 0 2 1 3
65 Финляндия 0 1 1 2
66 Нигерия 0 1 1 2
67 Босния и Герцеговина 0 1 0 0
68 Кипр 0 1 0 1
69 Кения 0 1 0 1
70 Шри Ланка 0 1 0 1
71 Чили 0 0 3 3
72 МОК 0 0 2 2
73 Хорватия 0 0 1 1
74 Ирак 0 0 1 1
75 Кувейт 0 0 1 1
76 Черногория 0 0 1 1
77 Маврикий 0 0 1 1
78 Непал 0 0 1 1
79 Швеция 0 0 1 1
80 Вьетнам 0 0 1 1
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