Паралимпиада, медальный зачет на 30 августа: Китай лидирует, Россия — на 27-м месте
Медальный зачет Паралимпиады-2024 на 30 августа.
В пятницу, 30 августа, на Паралимпийский играх в Париже будут разыграны медали в паралимпийской легкой атлетике, паравелоспорте на треке, в настольном паратеннисе, плавание, тхэквондо и стрельбе
Всего атлеты выступят в 15 паралимпийских видах спорта.
Медальный зачет Паралимпиады-2024
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Китай
|6
|5
|3
|16
|2
|Великобритания
|6
|5
|3
|14
|3
|Нидерланды
|4
|1
|1
|6
|4
|Италия
|3
|2
|6
|11
|5
|Австралия
|3
|2
|2
|7
|6
|Бразилия
|3
|1
|4
|8
|7
|Франция
|2
|4
|1
|7
|8
|Колумбия
|2
|1
|0
|3
|9
|Израиль
|2
|0
|0
|2
|10
|Украина
|1
|4
|2
|7
|11
|Япония
|1
|3
|2
|6
|12
|Узбекистан
|1
|2
|1
|4
|13
|Индия
|1
|1
|2
|4
|14
|Корея
|1
|1
|2
|4
|15
|Бельгия
|1
|1
|0
|2
|16
|Чехия
|1
|0
|0
|1
|17
|Дания
|1
|0
|0
|1
|18
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|19
|Монголия
|1
|0
|0
|1
|20
|Перу
|1
|0
|0
|1
|21
|Польша
|1
|0
|0
|1
|22
|Сингапур
|1
|0
|0
|1
|23
|Словения
|1
|0
|0
|1
|24
|Тунис
|1
|0
|0
|1
|25
|Белоруссия
|1
|0
|0
|1
|26
|США
|0
|4
|0
|4
|27
|Россия
|0
|2
|4
|6
|28
|Турция
|0
|1
|2
|3
|29
|Гонконг
|0
|1
|0
|1
|30
|Индонезия
|0
|1
|0
|1
|31
|Иран
|0
|1
|0
|1
|32
|Новая Зеландия
|0
|1
|0
|1
|33
|Испания
|0
|0
|5
|5
|34
|Канада
|0
|0
|4
|4
|35
|Таиланд
|0
|0
|2
|2
|36
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|37
|Азербайджан
|0
|0
|1
|1
|38
|Чили
|0
|0
|1
|1
|39
|Грузия
|0
|0
|1
|1
|40
|Германия
|0
|0
|1
|1
|41
|Норвегия
|0
|0
|1
|1
|42
|Команда беженцев
|0
|0
|1
|1
|43
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|44
|Тайвань
|0
|0
|1
|1
Паралимпиада проходит с 28 августа по 8 сентября. Российским паралимпийцам на Играх разрешено соревноваться только в нейтральном статусе. Завоеванные медали россиян и белорусов не учитываются в общем зачете.
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