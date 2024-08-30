Паралимпиада, медальный зачет на 30 августа: Китай лидирует, Россия — на 27-м месте

Медальный зачет Паралимпиады-2024 на 30 августа.

В пятницу, 30 августа, на Паралимпийский играх в Париже будут разыграны медали в паралимпийской легкой атлетике, паравелоспорте на треке, в настольном паратеннисе, плавание, тхэквондо и стрельбе

Всего атлеты выступят в 15 паралимпийских видах спорта.

Медальный зачет Паралимпиады-2024

Золото Серебро Бронза Всего 1 Китай 6 5 3 16 2 Великобритания 6 5 3 14 3 Нидерланды 4 1 1 6 4 Италия 3 2 6 11 5 Австралия 3 2 2 7 6 Бразилия 3 1 4 8 7 Франция 2 4 1 7 8 Колумбия 2 1 0 3 9 Израиль 2 0 0 2 10 Украина 1 4 2 7 11 Япония 1 3 2 6 12 Узбекистан 1 2 1 4 13 Индия 1 1 2 4 14 Корея 1 1 2 4 15 Бельгия 1 1 0 2 16 Чехия 1 0 0 1 17 Дания 1 0 0 1 18 Венгрия 1 0 0 1 19 Монголия 1 0 0 1 20 Перу 1 0 0 1 21 Польша 1 0 0 1 22 Сингапур 1 0 0 1 23 Словения 1 0 0 1 24 Тунис 1 0 0 1 25 Белоруссия 1 0 0 1 26 США 0 4 0 4 27 Россия 0 2 4 6 28 Турция 0 1 2 3 29 Гонконг 0 1 0 1 30 Индонезия 0 1 0 1 31 Иран 0 1 0 1 32 Новая Зеландия 0 1 0 1 33 Испания 0 0 5 5 34 Канада 0 0 4 4 35 Таиланд 0 0 2 2 36 Аргентина 0 0 1 1 37 Азербайджан 0 0 1 1 38 Чили 0 0 1 1 39 Грузия 0 0 1 1 40 Германия 0 0 1 1 41 Норвегия 0 0 1 1 42 Команда беженцев 0 0 1 1 43 Швейцария 0 0 1 1 44 Тайвань 0 0 1 1

Паралимпиада проходит с 28 августа по 8 сентября. Российским паралимпийцам на Играх разрешено соревноваться только в нейтральном статусе. Завоеванные медали россиян и белорусов не учитываются в общем зачете.