Паралимпиада, медальный зачет на 29 августа: Китай лидирует
В четверг, 29 августа, на Паралимпийский играх в Париже будут разыграны первые медали: в паравелоспорте на треке, в настольном паратеннисе в женском парном разряде, паратхэквондо и других дисциплинах.
Всего атлеты выступят в 11 паралимпийских видах спорта.
Медальный зачет Паралимпиады-2024
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Китай
|2
|1
|0
|3
|2
|Нидерланды
|2
|0
|0
|2
|3
|Великобритания
|0
|2
|0
|2
|4
|Франция
|0
|1
|0
|1
|5
|Канада
|0
|0
|1
|1
|6
|Испания
|0
|0
|1
|1
|7
|Италия
|0
|0
|1
|1
|8
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
Паралимпиада стартовала в Париже 28 августа и продлится до 8 сентября.
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