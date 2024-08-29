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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 18:30

Паралимпиада, медальный зачет на 29 августа: Китай лидирует

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Церемония открытия Паралимпиады-2024.
Фото Global Look Press

В четверг, 29 августа, на Паралимпийский играх в Париже будут разыграны первые медали: в паравелоспорте на треке, в настольном паратеннисе в женском парном разряде, паратхэквондо и других дисциплинах.

Всего атлеты выступят в 11 паралимпийских видах спорта.

Медальный зачет Паралимпиады-2024

Золото Серебро Бронза Всего
1 Китай 2 1 0 3
2 Нидерланды 2 0 0 2
3 Великобритания 0 2 0 2
4 Франция 0 1 0 1
5 Канада 0 0 1 1
6 Испания 0 0 1 1
7 Италия 0 0 1 1
8 Швейцария 0 0 1 1

Паралимпиада стартовала в Париже 28 августа и продлится до 8 сентября.

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