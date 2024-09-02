Паралимпиада, медальный зачет на 2 сентября: Китай лидирует, Россия опустилась на 10-е место
Медальный зачет Паралимпиады-2024 на 2 сентября.
В воскресенье, 2 сентября, на Паралимпийский играх в Париже будут разыграны медалив 10 различных видах спорта: стрельбе из лука, легкой атлетике, бадминтону, бочче, велоспорту на треке, гребле, плаванию, настольному теннису, троеборью и спортивной стрельбе.
Россияне выступят легкой атлетике, плавании, настольном теннисе и триатлоне.
Медальный зачет Паралимпиады-2024
|1
|Китай
|42
|29
|13
|84
|2
|Великобритания
|28
|14
|10
|52
|3
|США
|12
|17
|10
|39
|4
|Франция
|9
|10
|13
|32
|5
|Бразилия
|9
|7
|16
|32
|6
|Австралия
|7
|7
|11
|25
|7
|Италия
|7
|6
|11
|24
|8
|Нидерланды
|7
|2
|4
|13
|9
|Узбекистан
|6
|4
|4
|14
|10
|Россия
|5
|12
|9
|26
|11
|Испания
|5
|4
|11
|20
|12
|Украина
|4
|11
|15
|30
|13
|Швейцария
|4
|1
|2
|7
|14
|Япония
|3
|5
|7
|15
|15
|Турция
|3
|5
|2
|10
|16
|Таиланд
|3
|4
|6
|13
|17
|Колумбия
|3
|3
|4
|10
|18
|Израиль
|3
|1
|2
|6
|19
|Словакия
|3
|1
|0
|4
|20
|Польша
|3
|0
|3
|6
|21
|Белоруссия
|3
|0
|0
|3
|22
|Корея
|2
|7
|7
|16
|23
|Германия
|2
|5
|8
|15
|24
|Индия
|2
|4
|5
|11
|25
|Тунис
|2
|2
|0
|4
|26
|Азербайджан
|2
|1
|1
|4
|27
|Сингапур
|2
|1
|0
|3
|28
|Алжир
|2
|0
|2
|4
|29
|Португалия
|2
|0
|1
|3
|30
|Эфиопия
|2
|0
|0
|2
|31
|Индонезия
|1
|5
|3
|9
|32
|Канада
|1
|4
|6
|11
|33
|Иран
|1
|4
|3
|8
|34
|Мексика
|1
|3
|5
|9
|35
|Чехия
|1
|3
|1
|5
|36
|Гонконг
|1
|2
|1
|4
|37
|Монголия
|1
|2
|0
|3
|38
|Дания
|1
|1
|2
|4
|39
|Бельгия
|1
|1
|0
|2
|40
|Венесуэла
|1
|1
|0
|2
|41
|Аргентина
|1
|0
|4
|5
|42
|Грузия
|1
|0
|1
|2
|43
|ЮАР
|1
|0
|1
|2
|44
|Болгария
|1
|0
|0
|1
|45
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|46
|Намибия
|1
|0
|0
|1
|47
|Перу
|1
|0
|0
|1
|48
|Словения
|1
|0
|0
|1
|49
|Греция
|0
|2
|4
|6
|50
|Марокко
|0
|2
|3
|5
|51
|Норвегия
|0
|2
|3
|5
|52
|Новая Зеландия
|0
|2
|1
|3
|53
|Ирландия
|0
|2
|0
|2
|54
|Австрия
|0
|1
|1
|2
|55
|Китайский Тайбэй
|0
|1
|1
|2
|56
|Казахстан
|0
|1
|0
|1
|57
|Кипр
|0
|1
|0
|1
|58
|Куба
|0
|1
|0
|1
|59
|Латвия
|0
|1
|0
|1
|60
|Сербия
|0
|1
|0
|1
|61
|МПК
|0
|0
|2
|2
|62
|Чили
|0
|0
|2
|2
|63
|Ирак
|0
|0
|1
|1
|64
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|65
|Малайзия
|0
|0
|1
|1
|66
|Непал
|0
|0
|1
|1
|67
|Нигерия
|0
|0
|1
|1
|68
|Эквадор
|0
|0
|1
|1
Источник: Медальный зачет Паралимпиады
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