Паралимпиада, медальный зачет на 1 сентября: Китай лидирует, Россия — девятая

Медальный зачет Паралимпиады-2024 на 31 августа.

В воскресенье, 1 сентября, на Паралимпийский играх в Париже будут разыграны медалив 10 различных видах спорта: стрельбе из лука, легкой атлетике, бадминтону, бочче, велоспорту на треке, гребле, плаванию, настольному теннису, троеборью и спортивной стрельбе.

Россияне выступят легкой атдетике, плавании, настольном теннисе и триатлоне.

Медальный зачет Паралимпиады-2024