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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 20:53

Паралимпиада, медальный зачет на 1 сентября: Китай лидирует, Россия — девятая

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Соревнования по настольному теннису на Паралимпиаде в Париже.
Фото Global Look Press
Медальный зачет Паралимпиады-2024 на 31 августа.

В воскресенье, 1 сентября, на Паралимпийский играх в Париже будут разыграны медалив 10 различных видах спорта: стрельбе из лука, легкой атлетике, бадминтону, бочче, велоспорту на треке, гребле, плаванию, настольному теннису, троеборью и спортивной стрельбе.

Россияне выступят легкой атдетике, плавании, настольном теннисе и триатлоне.

Медальный зачет Паралимпиады-2024

1 Китай 27 23 10 60
2 Великобритания 20 12 8 40
3 Бразилия 8 4 13 25
4 США 6 10 6 22
5 Франция 6 7 10 23
6 Австралия 6 5 9 20
7 Нидерланды 6 2 2 10
8 Россия 5 10 8 23
9 Узбекистан 5 3 3 11
10 Италия 4 4 10 18
11 Украина 3 10 12 25
12 Турция 3 5 2 10
13 Испания 3 2 9 14
14 Колумбия 3 2 4 9
15 Израиль 3 1 2 6
16 Швейцария 3 1 1 5
17 Словакия 3 1 0 4
18 Польша 3 0 3 6
19 Белоруссия 3 0 0 3
20 Япония 2 4 4 10
21 Корея 2 3 6 11
22 Германия 2 2 5 9
23 Тунис 2 1 0 3
24 Сингапур 2 0 0 2
25 Иран 1 4 3 8
26 Чехия 1 2 1 4
27 Монголия 1 2 0 3
28 Индия 1 1 3 5
29 Дания 1 1 2 4
30 Азербайджан 1 1 1 3
31 Бельгия 1 1 0 2
32 Алжир 1 0 2 3
33 Аргентина 1 0 2 3
34 Грузия 1 0 1 2
35 Португалия 1 0 1 2
36 Болгария 1 0 0 1
37 Венгрия 1 0 0 1
38 Намибия 1 0 0 1
39 Перу 1 0 0 1
40 Словения 1 0 0 1
41 Эфиопия 1 0 0 1
42 ЮАР 1 0 0 1
43 Мексика 0 3 5 8
44 Канада 0 3 4 7
45 Таиланд 0 2 5 7
46 Греция 0 2 3 5
47 Марокко 0 2 3 5
48 Новая Зеландия 0 2 1 3
49 Ирландия 0 2 0 2
50 Индонезия 0 1 2 3
51 Гонконг 0 1 1 2
52 Китайский Тайбэй 0 1 1 2
53 Норвегия 0 1 1 2
54 Венесуэла 0 1 0 1
55 Казахстан 0 1 0 1
56 Кипр 0 1 0 1
57 Куба 0 1 0 1
58 Сербия Сербия 0 1 0 1
59 Чили 0 0 2 2
60 Австрия 0 0 1 1
61 Ирак 0 0 1 1
62 Кувейт 0 0 1 1
63 Малайзия 0 0 1 1
64 Непал 0 0 1 1
Источник: Медальный зачет Паралимпиады
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