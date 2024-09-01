Паралимпиада, медальный зачет на 1 сентября: Китай лидирует, Россия — девятая
Медальный зачет Паралимпиады-2024 на 31 августа.
В воскресенье, 1 сентября, на Паралимпийский играх в Париже будут разыграны медалив 10 различных видах спорта: стрельбе из лука, легкой атлетике, бадминтону, бочче, велоспорту на треке, гребле, плаванию, настольному теннису, троеборью и спортивной стрельбе.
Россияне выступят легкой атдетике, плавании, настольном теннисе и триатлоне.
Медальный зачет Паралимпиады-2024
|1
|Китай
|27
|23
|10
|60
|2
|Великобритания
|20
|12
|8
|40
|3
|Бразилия
|8
|4
|13
|25
|4
|США
|6
|10
|6
|22
|5
|Франция
|6
|7
|10
|23
|6
|Австралия
|6
|5
|9
|20
|7
|Нидерланды
|6
|2
|2
|10
|8
|Россия
|5
|10
|8
|23
|9
|Узбекистан
|5
|3
|3
|11
|10
|Италия
|4
|4
|10
|18
|11
|Украина
|3
|10
|12
|25
|12
|Турция
|3
|5
|2
|10
|13
|Испания
|3
|2
|9
|14
|14
|Колумбия
|3
|2
|4
|9
|15
|Израиль
|3
|1
|2
|6
|16
|Швейцария
|3
|1
|1
|5
|17
|Словакия
|3
|1
|0
|4
|18
|Польша
|3
|0
|3
|6
|19
|Белоруссия
|3
|0
|0
|3
|20
|Япония
|2
|4
|4
|10
|21
|Корея
|2
|3
|6
|11
|22
|Германия
|2
|2
|5
|9
|23
|Тунис
|2
|1
|0
|3
|24
|Сингапур
|2
|0
|0
|2
|25
|Иран
|1
|4
|3
|8
|26
|Чехия
|1
|2
|1
|4
|27
|Монголия
|1
|2
|0
|3
|28
|Индия
|1
|1
|3
|5
|29
|Дания
|1
|1
|2
|4
|30
|Азербайджан
|1
|1
|1
|3
|31
|Бельгия
|1
|1
|0
|2
|32
|Алжир
|1
|0
|2
|3
|33
|Аргентина
|1
|0
|2
|3
|34
|Грузия
|1
|0
|1
|2
|35
|Португалия
|1
|0
|1
|2
|36
|Болгария
|1
|0
|0
|1
|37
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|38
|Намибия
|1
|0
|0
|1
|39
|Перу
|1
|0
|0
|1
|40
|Словения
|1
|0
|0
|1
|41
|Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|42
|ЮАР
|1
|0
|0
|1
|43
|Мексика
|0
|3
|5
|8
|44
|Канада
|0
|3
|4
|7
|45
|Таиланд
|0
|2
|5
|7
|46
|Греция
|0
|2
|3
|5
|47
|Марокко
|0
|2
|3
|5
|48
|Новая Зеландия
|0
|2
|1
|3
|49
|Ирландия
|0
|2
|0
|2
|50
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|51
|Гонконг
|0
|1
|1
|2
|52
|Китайский Тайбэй
|0
|1
|1
|2
|53
|Норвегия
|0
|1
|1
|2
|54
|Венесуэла
|0
|1
|0
|1
|55
|Казахстан
|0
|1
|0
|1
|56
|Кипр
|0
|1
|0
|1
|57
|Куба
|0
|1
|0
|1
|58
|Сербия Сербия
|0
|1
|0
|1
|59
|Чили
|0
|0
|2
|2
|60
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|61
|Ирак
|0
|0
|1
|1
|62
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|63
|Малайзия
|0
|0
|1
|1
|64
|Непал
|0
|0
|1
|1
Источник: Медальный зачет Паралимпиады
Новости