Оргкомитет Паралимпиады отказал журналистам ТАСС в аккредитации без объяснения причин

В официальном письме оргкомитета Паралимпийских игр в Париже сообщается, что четырем журналистам ТАСС отказано в аккредитации. Причины данного решения не названы.

Изначально двум журналистам агентства была одобрена аккредитация, однако после повторного рассмотрения заявки были отклонены. Ранее аккредитацию не получили еще два корреспондента ТАСС.

28 июля стало известно, что оргкомитет отозвал аккредитации у четырех журналистов ТАСС. Трое из них освещали церемонию открытия Олимпиады и несколько соревнований.

Ранее глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что 90 российских спортсменов допущены к Играм в Париже.

Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября.