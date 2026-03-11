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Паралимпиада (Паралимпийские игры)

11 марта, 18:21

Легков гордится победами Багиян и Голубкова на Паралимпиаде-2026: «Не сомневался, что они будут лучшими»

Олимпийский чемпион Александр Легков поделился с «СЭ» впечатлениями от побед Ивана Голубкова и Анастасии Багиян на Паралимпиаде-2026 в Италии.

В среду, 11 марта Голубков и Багиян одержали победы в гонках с раздельным стартом на 10 км. Багиян завоевала второе золото на Играх — до этого она выиграла спринт.

«Я счастлив, что наши паралимпийцы выигрывают золото, счастлив, что играет гимн России. Горжусь этими спортсменами, у них все прекрасно, пускай продолжают в том же духе. Но я и не сомневался, что они будут лучшими. Гордость — нереальная! Ждем их дома, чтобы обнять, поцеловать и наслаждаться вместе с ними жизнью. Искренне желаю России попасть в топ-3 медального зачета», — сказал Легков «СЭ».

Россия занимает четвертое место в медальном зачете Паралимпиады-2026 с 4 золотыми и 2 бронзовыми медалями. На соревнованиях в Италии выступают 6 российских спортсменов, они допущены до участия под флагом и с гимном страны.

(Полина Решетникова)

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Александр Легков
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