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Паралимпиада (Паралимпийские игры)

15 марта, 18:46

Матыцин назвал подвигом выступление россиян на Паралимпиаде: «Триумф воли и мастерства»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Олег Матыцин в комментарии для «СЭ» подвел итоги выступления российских спортсменов на Паралимпиаде-2026 в Италии.

Сборная России завоевала 12 медалей (восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые) и заняла третье место в медальном зачете.

«Выступление наших спортсменов на Паралимпиаде-2026 я оцениваю как настоящий триумф воли и мастерства. Третье место в медальном зачете — это результат колоссального труда, который был бы достоин уважения даже в самых идеальных условиях. Но то, что наши спортсмены добились его, выступая в усеченном составе, без привычной соревновательной практики на мировой арене, — это подвиг, который невозможно переоценить.

Сегодня выражаю благодарность тем, кто ковал эти победы. Прежде всего, нашим выдающимся спортсменам и их личным тренерам. Вы доказали: никакие ограничения не способны сломить русский характер. Особые слова признательности я адресую Павлу Алексеевичу Рожкову. Ваш титанический труд на посту руководителя Паралимпийского комитета России, системный подход к подготовке и невероятная самоотдача позволили сохранить команду, создать условия для тренировок и поддержать боевой дух в это непростое время. Это и ваша победа тоже. И, конечно, благодарю надежных партнеров ПКР, которые на протяжении многих лет оказывают поддержку!

Мы вновь испытали ни с чем не сравнимое чувство гордости за нашу страну в те минуты, когда над стадионами звучал гимн России и поднимался наш флаг. Эта радость единения, радость торжества спорта и справедливости. Спасибо за мужество, за силу духа и за то, что вы есть!» — сказал Матыцин «СЭ».

В Паралимпийских играх в Италии приняли участие горнолыжники Алексей Бугаев (золото и две бронзы) и Варвара Ворончихина (два золота, одно серебро и одна бронза), лыжники Иван Голубков (два золота) и Анастасия Багиян с ведущим Сергеем Синякиным (три золота), а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо.

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Олег Матыцин
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