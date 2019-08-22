Около 300 российских спортсменов выступят на Паралимпийских играх в Токио

Делегация сборной России прибудет на Паралимпийские игры в Токио 18 августа. Об этом заявил первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР), шеф миссии сборной команды России на Играх Павел Рожков.

— Делегация сборной России будет насчитывать 500 человек, из которых 300 — спортсмены, — цитирует ТАСС Рожкова.

Он добавил, что национальная команда прилетит в Токио 18 августа. Ожидается, что российские паралимпийцы выступят в 18-21 виде спорта.

Последний раз сборная России выступала на летних Играх в 2012 году. В 2016 году ПКР был поражен в правах на основе выводов расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном. По этой причине российские паралимпийцы не смогли выступить на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В 2018 году на Паралимпиаде в Пхенчхане они выступали в нейтральном статусе.