Около 25 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут задействованы на Паралимпиаде в Париже

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен рассказал, какое количество сотрудников правоохранительных органов будет работать во время Паралимпиады в Париже.

«25 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать безопасность в ходе Паралимпийских игр каждый день», — цитирует Дарманена РИА «Новости».

Ранее глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что 90 российских спортсменов допущены к Играм в Париже.

Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября.