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Около 180 российских спортсменов примут участие в Паралимпиаде-2020

11:21

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что около 180 российских паралимпийцев добились права выступить на летней Паралимпиаде-2020 в Токио.

— Мы планомерно готовимся, — передает «РИА Новости» слова Рожкова. — Международным паралимпийским комитетом были созданы все самые необходимые условия, чтобы наши ребята проходили дополнительные допинг-контроли, участвовали в квалификациях. Думаем, что порядка 220-250 спортсменов могут завоевать право на участие в Паралимпийских играх, на сегодня около 170-180 это уже сделали.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200225/1565158993.html

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