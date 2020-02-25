Около 180 российских спортсменов примут участие в Паралимпиаде-2020

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что около 180 российских паралимпийцев добились права выступить на летней Паралимпиаде-2020 в Токио.

— Мы планомерно готовимся, — передает «РИА Новости» слова Рожкова. — Международным паралимпийским комитетом были созданы все самые необходимые условия, чтобы наши ребята проходили дополнительные допинг-контроли, участвовали в квалификациях. Думаем, что порядка 220-250 спортсменов могут завоевать право на участие в Паралимпийских играх, на сегодня около 170-180 это уже сделали.