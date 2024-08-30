Валуев об отказе украинского пловца фотографироваться с россиянином: «Пора бы уже перестать удивляться очевидному»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на отказ украинского пловца Александра Комарова от совместной фотографии с россиянином Кириллом Пульвером после церемонии награждения на Паралимпиаде-2024 в Париже.

«Пора бы уже перестать удивляться очевидному и просто делать свое дело. Не жду никаких санкций по отношению к этому украинскому спортсмену. Их не будет, как не было ранее», — сказал Валуев «СЭ».

Паралимпийские игры проходят в Париже с 28 августа по 8 сентября. На Паралимпиаде выступают 88 российских спортсменов в нейтральном статусе.