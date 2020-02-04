«Не ради хайпа и заработка денег». Паралимпиец Асташов объяснил, зачем устроился в службу доставки еды

Российский паралимпиец Михаил Асташов отметил, что устроился в службу доставки еды, чтобы попробовать себя в новой сфере.

— Я устроился туда в первую очередь для (поднятия) самооценки, нового опыта, это все было не ради хайпа и заработка денег, просто хотелось попробовать себя в какой-то новой сфере, — рассказал Асташов в видеообращении в своем Instagram. — Я не могу понять, почему это все вызвало такой ажиотаж. Я не был готов к тому, что стал за сутки таким популярным. Я не знаю, что делать с этой популярностью. Мне важны в первую очередь тренировки, я все-таки хочу попасть на Паралимпийские игры. Хотелось бы поблагодарить всех неравнодушных, всех, кто пишет добрые пожелания.

Я пошел за помощью к (олимпийскому чемпиону по биатлону, депутату Госдумы) Антону Шипулину. Он познакомил меня с уральским бизнесменом, который помогает мне финансово в подготовке к отбору на Паралимпийские игры. Я был удивлен, что в службе доставки еды приняли меня на работу без вопросов, без проблем, потому что раньше мне несколько раз отказывали по причине моей инвалидности.

Шипулин помог паралимпийцу Асташову заработать деньги на поездку на Паралимпийские игры-2020 в Токио