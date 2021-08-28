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На Паралимпиаде в Токио выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом

08:48

За последние сутки положительный тест на коронавиурс сдали 22 человека, задействованные в проведении летних Паралимпийских игр, информирует сайт оргкомитета «Токио-2020».

Как отмечается, новых случаев заражения в Паралимпийской деревне не выявлено. Положительный тест сдалии три волонтера, 14 подрядчиков и пять человек, которые связаны с проведением Паралимпиады

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

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Роман Шишов все материалы автора

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