На Паралимпиаде в Токио выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки положительный тест на коронавиурс сдали 22 человека, задействованные в проведении летних Паралимпийских игр, информирует сайт оргкомитета «Токио-2020».

Как отмечается, новых случаев заражения в Паралимпийской деревне не выявлено. Положительный тест сдалии три волонтера, 14 подрядчиков и пять человек, которые связаны с проведением Паралимпиады

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.