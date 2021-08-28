На Паралимпиаде в Токио выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом
08:48
За последние сутки положительный тест на коронавиурс сдали 22 человека, задействованные в проведении летних Паралимпийских игр, информирует сайт оргкомитета «Токио-2020».
Как отмечается, новых случаев заражения в Паралимпийской деревне не выявлено. Положительный тест сдалии три волонтера, 14 подрядчиков и пять человек, которые связаны с проведением Паралимпиады
Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.
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