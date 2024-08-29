На Паралимпиаде в Париже перенесены соревнования по триатлону

Соревнования по триатлону на Паралимпийских играх в Париже пройдут в один день — 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Международного союза триатлона (World Triathlon).

Изначально соревнования должны были состояться 1 и 2 сентября. Соответствующее решение о переносе было принято из-за неблагоприятного прогноза погоды. Отмечается, что погодные условия могут повлиять на состояние реки Сены.

На паралимпийском турнире по триатлону будут разыграны 11 комплектов наград. Российские спортсмены так же примут участие в соревнованиях: Анна Плотникова и Виктор Чеботарев поборются за медали.