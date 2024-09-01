На Паралимпиаде перенесли соревнования по триатлону из-за качества воды в Сене

Оргкомитет Паралимпиады в Париже перенес соревнования по триатлону, которые должны были пройти 1 сентября.

Об этом сообщается на сайте Международного паралимпийского комитета (IPC). Решение связано с качеством воды в Сене. Теперь соревнования должны состояться 2 сентября.

«Последние тесты показывают снижение качества воды в реке после дождей за последние два дня. В результате качество воды в месте проведения соревнований в воскресенье, 1 сентября, непригодно для плавания и превышает пороговое значение, установленное World Triathlon», — говорится в заявлении.

Летние Паралимпийские игры проходят в Париже с 28 августа по 8 сентября.