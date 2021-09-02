Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Паралимпиады
14:35
Мужская сборная России по волейболу сидя обыграла команду Бразилии со счетом 3-1 (22:25, 25:21, 25:19, 25:19) и вышла в финал паралимпийского турнира.
В финале Россия сыграет с победителем встречи между командами Ирана и Боснии и Герцеговины.
Напомним, в групповом турнире Россия заняла первое место в группе А, второй стала сборная Боснии и Герцеговины.
В группе В первым стал Иран, Бразилия — второй.
Финальная игра турнира и матч за третье место пройдут 4 сентября.
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