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Мужская сборная России по фехтованию выиграла золото Паралимпиады в Токио

13:59

Мужская сборная России по фехтованию на колясках завоевала золото командных соревнований шпажистов на Паралимпиаде в Токио. В финале со счетом 45-39 была побеждена сборная Китая.

За Россию выступали Максим Шабуров, Александр Кузюков и Артур Юсупов.

Всего на счету сборной России в общем медальном зачете Паралимпиады в Токио стало 24 медали: 8 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых наград.

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