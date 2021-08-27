Мужская сборная России по фехтованию выиграла золото Паралимпиады в Токио

Мужская сборная России по фехтованию на колясках завоевала золото командных соревнований шпажистов на Паралимпиаде в Токио. В финале со счетом 45-39 была побеждена сборная Китая.

За Россию выступали Максим Шабуров, Александр Кузюков и Артур Юсупов.

Всего на счету сборной России в общем медальном зачете Паралимпиады в Токио стало 24 медали: 8 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых наград.