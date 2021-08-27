Мужская сборная России по фехтованию выиграла золото Паралимпиады в Токио
13:59
Мужская сборная России по фехтованию на колясках завоевала золото командных соревнований шпажистов на Паралимпиаде в Токио. В финале со счетом 45-39 была побеждена сборная Китая.
За Россию выступали Максим Шабуров, Александр Кузюков и Артур Юсупов.
Всего на счету сборной России в общем медальном зачете Паралимпиады в Токио стало 24 медали: 8 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых наград.
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