МПК получил данные для открытия допинговых дел в отношении российских паралимпийцев

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс сообщил, что организация получила от ВАДА данные для открытия допинговых дел в отношении российских паралимпийцев. В начале года ВАДА получило базу данных Московской антидопинговой лаборатории в период с 2012 по 2015 год. На данный момент оно обрабатывает данные и направляет их в международные федерации.

— Да, мы получили информацию от ВАДА, но на сегодняшний день я ничего не могу сказать по этому поводу, поскольку информация все еще поступает, — цитирует ТАСС Парсонса. — Мы находимся только на ранней стадии этого процесса.

— Хотя бы о каком количестве спортсменов идет речь? Десять или меньше?

— Пока ничего не могу сказать, в этом вопросе надо соблюдать конфиденциальность. С юридической точки зрения комментировать это не представляется возможным.

— Какое отношение к российскому паралимпийскому движению в мире в целом? Верят ли России, что ее спортсмены сейчас соревнуются честно?

Для Международного паралимпийского комитета российская команда является такой же чистой, как любая другая. Конечно, к сожалению, в России, как и в любой другой стране, в будущем могут возникать отдельные случаи, но на данный момент, если мы говорим об антидопинговой работе, в России ситуация очень хорошая.