МПК подтвердил участие России в Паралимпиаде-2020

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс подтвердил, что Россия будет представлена на Паралимпиаде-2020. В феврале МПК условно восстановил Паралимпийский комитет России (ПКР). Еще три года российские паралимпийцы будут под особым контролем со стороны антидопинговых организаций.

— Россия будет выступать в Токио, — цитирует ТАСС Парсонса. — Участие команды имеет большое значение не только для вашей страны, но и для всего паралимпийского движения. Да, у нас были трудности, Паралимпийский комитет России находился в особом статусе, но напряженная совместная работа в конечном итоге позволила зимой принять решение об условном снятии дисквалификации. Сейчас Паралимпийский комитет России реализует передовую, эффективную антидопинговую политику

Членство ПКР в МПК было приостановлено в 2016 году на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Россияне не поехали на Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро, а на Играх-2018 в Пхенчхане выступали в нейтральном статусе.