Паралимпийские игры
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Паралимпийские игры

МПК подтвердил участие России в Паралимпиаде-2020

09:10

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс подтвердил, что Россия будет представлена на Паралимпиаде-2020. В феврале МПК условно восстановил Паралимпийский комитет России (ПКР). Еще три года российские паралимпийцы будут под особым контролем со стороны антидопинговых организаций.

— Россия будет выступать в Токио, — цитирует ТАСС Парсонса. — Участие команды имеет большое значение не только для вашей страны, но и для всего паралимпийского движения. Да, у нас были трудности, Паралимпийский комитет России находился в особом статусе, но напряженная совместная работа в конечном итоге позволила зимой принять решение об условном снятии дисквалификации. Сейчас Паралимпийский комитет России реализует передовую, эффективную антидопинговую политику

Членство ПКР в МПК было приостановлено в 2016 году на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Россияне не поехали на Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро, а на Играх-2018 в Пхенчхане выступали в нейтральном статусе.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6786522

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема




Прямой эфир
Прямой эфир