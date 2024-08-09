МПК планирует завершить проверку заявок российских паралимпийцев на следующей неделе

В Международном паралимпийском комитете (МПК) рассказали, когда завершат проверку заявок российских спортсменов на участие в Паралимпиаде в Париже.

Изначально организация должна была завершить этот процесс 9 августа.

«Наша спортивная команда все еще обрабатывает данные, полученные от всех стран-участниц. Это будет уже середина следующей недели, прежде чем мы оформим списки участников», — приводит ТАСС слова представителя МПК.

Ранее президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что российские спортсмены и сопровождающие их лица прошли предварительную регистрацию на Паралимпийские игры в Париже.

Паралимпиада пройдет в столице Франции с 28 августа по 8 сентября.