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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 18:40

МПК планирует завершить проверку заявок российских паралимпийцев на следующей неделе

Алина Савинова
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В Международном паралимпийском комитете (МПК) рассказали, когда завершат проверку заявок российских спортсменов на участие в Паралимпиаде в Париже.

Изначально организация должна была завершить этот процесс 9 августа.

«Наша спортивная команда все еще обрабатывает данные, полученные от всех стран-участниц. Это будет уже середина следующей недели, прежде чем мы оформим списки участников», — приводит ТАСС слова представителя МПК.

Ранее президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что российские спортсмены и сопровождающие их лица прошли предварительную регистрацию на Паралимпийские игры в Париже.

Паралимпиада пройдет в столице Франции с 28 августа по 8 сентября.

Источник: ТАСС
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