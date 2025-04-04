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Милан-2026, Паралимпиада

4 апреля, 14:39

МПК, оргкомитет и ПКР обсудили организационные вопросы участия россиян в Паралимпиаде-2026

Сергей Ярошенко
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Состоялась онлайн-встреча специалистов Паралимпийского комитета России (ПКР) с сотрудниками оргкомитета Паралимпиймских игр-2026 и Международного паралимпийского комитета (МПК), сообщает глава ПКР Павел Рожков.

«Была проведена индивидуальная встреча с участием сотрудников ПКР, Международного паралимпийского комитета и оргкомитета Игр, на которой были рассмотрены вопросы по организации участия российских паралимпийцев в Играх, в частности: прибытие на Игры, размещение российской делегации в Паралимпийской деревне, организация визовой поддержки, аккредитации спортсменов и персонала на Игры», — цитирует Рожкова ТАСС.

Глава ПКР отметил, что в ходе индивидуальной встречи оргкомитет проявлял уважительное и профессиональное отноршение, а также выразил заинтересованность в том, чтобы между сторонами осталось как можно меньше технических вопросов.

«Они и мы понимаем, что решение об участии россиян в Играх-2026 еще не принято, но диалог крайне важен, ведь когда это произойдет, надо быть готовым к обеспечению участия наших спортсменов в Играх», — добавил Рожков.

Паралимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.

Источник: ТАСС
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