Международный паралимпийский комитет (МПК) официально восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР), сообщается на официальном сайте организации.

Восстановление является условным на ближайшие три года. При этом российские паралимпийцы смогут выступать под своим флагом на международных соревнованиях.

- ПКР добился значительного прогресса в преобразовании своего руководства, а также в том, что касается антидопинговой деятельности, - приводит официальный сайт МПК слова президента организации Эндрю Парсонса. - ПКР выполнил 69 из 70 критериев восстановления, первоначально предложенных МПК, что дает нам уверенность в том, что в настоящее время эта организация добилась значительного прогресса с момента приостановления ее членства.

Теперь ПКР должен выплатить 625 тысяч евро за четыре года в качестве последнего критерия восстановления.

Напомним, членство ПКР в МПК было приостановлено в 2016 году на фоне допингового скандала, отразившегося в данных из доклада Ричарда Макларена. Российские

паралимпийцы не смогли выступить на Паралимпиаде-2016, а в Пхенчане-2018 принимали участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

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