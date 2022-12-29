Минспорт РФ передал полномочия по развитию спорта слепых федерации, основанной паралимпийцами

Министерство спорта Российской Федерации наделило правами и обязанностями по развитию спорта слепых Всероссийскую федерацию спорта слепых, сообщает ТАСС.

«28 декабря состоялось заседание комиссии Министерства спорта Российской Федерации по государственной аккредитации общественных организаций для наделения их статусом общероссийской спортивной федерации и наделению общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации. По итогам заседания комиссия приняла решение о приостановке аккредитации у Федерации спорта слепых, возглавляемой Лидией Павловной Абрамовой. Минспорт наделил правами и обязанностями по развитию спорта слепых нашу федерацию», — приводит слова президента организации Ольги Семеновой ТАСС.

49 летняя Семенова является трехкратной чемпионкой Паралимпийских игр

Всероссийская федерация спорта слепых была основана в апреле 2022 года.