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Паралимпиада (Паралимпийские игры)

5 марта, 12:03

Минспорт предложил выплатить по 4 миллиона рублей победителям Сурдлимпиады-2025

Павел Лопатко

Министерство спорта РФ подготовило проект постановления о денежном вознаграждении для российских атлетов, ставших призерами Сурдлимпийских игр 2025 года в Токио, сообщает ТАСС.

Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно проекту, за золотые медали предлагается выплатить по 4 миллиона рублей, за серебро — по 2,5 миллиона, за бронзу — по 1,7 миллиона рублей. Тренеры спортсменов, завоевавших награды, также получат выплаты: 3,2 миллиона за золото, 2 миллиона за серебро и 1,36 миллиона за бронзу.

Сурдлимпийские игры проходили в Токио с 14 по 26 ноября 2025 года. Россияне завоевали 29 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые медали. Эти результаты позволили бы сборной занять второе место в общем зачете, однако из-за нейтрального статуса спортсменов их достижения официально не учитывались в турнирной таблице.

В соревнованиях приняли участие 36 россиян, выступавших в 13 видах спорта, включая легкую атлетику, плавание, теннис, велоспорт и борьбу. Последний раз российская команда участвовала в Сурдлимпиаде в 2017 году в Турции, где завоевала 85 золотых медалей и заняла первое место в неофициальном командном зачете.

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Источник: ТАСС
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